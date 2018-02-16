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Ивелин Попов: я не собираюсь никому ничего доказывать

Полузащитник Ивелин Попов прокомментировал свой переход из "Спартака" в "Рубин" на правах аренды.

"Любая команда, в которой я играл, была для меня главной. Я всегда бился и выкладывался за неё. Так было в Болгарии, в Турции, в "Кубани" и "Спартаке". Так будет и в "Рубине". Вспомните последние сезоны в "Спартаке": у меня часто были удобные позиции для ударов по воротам, но я всегда делал пас партнёрам.

Сейчас для меня главная задача – помочь "Рубину" подняться по турнирной таблице. Я не собираюсь ничего доказывать кому-либо своей игрой. Команда для меня на первом месте. Я только во вторник прилетел, но уже чувствую себя комфортно в "Рубине". Отличный коллектив, мне нравится. Как и тренер", - передает слова Попова "Чемпионат".
Теги: Попов Рубин
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