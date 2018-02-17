Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Константин Зырянов: победы говорят, что "Зенит-2" двигается в правильном направлении

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Спартаком" из Юрмалы (2:0).

– Готовились показать футбол, который отрабатывали на первых сборах и в первые три дня вторых. Считаю, нам это удалось. У игроков чаще всего получалось проявить то, что мы требуем.

– С 60-й минуты на поле была экспериментальная линия атаки: слева в нападении играл Круговой, а центрфорвардом выступил Зуев. Довольны увиденным?

– Тут ребята играли на несвойственных для себя позициях. Но вспомните, Зуев иногда при отрицательном счете появляется в атаке. Мы их выпустили для того, чтобы все игроки получили примерно равное игровое время. Следующий матч Круговой и Зуев начнут уже с первых минут. Как и другие футболисты, вышедшие во втором тайме.

– Три матча – три победы. Начало тренерского пути у Константина Зырянова получается что надо. Насколько важно сейчас побеждать?

– Есть такое мнение: команды, которых называют "чемпионами сборов", потом в чемпионате не могут ничего выиграть. Мы знаем про это. Но результат все-таки зависит от игры команды. Если она показывает тот футбол, который мы стараемся им привить, то результат не заставит себя ждать. А победы говорят, что мы двигаемся в правильном направлении. И ребята, кажется, сами поняли, как правильно играть. Если видели, первый удар в створ наших ворот пришелся только на 80-й минуте.

– Как вам уровень соперника?

– То, что "Спартак Юрмала" стал дважды подряд чемпионом Латвии, говорит само за себя, – передает слова Зырянова официальный сайт "Зенита".
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 10:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Дай бог, что бы из Зырянова отличный тренер вышел...Удачи, на тренерском поприще..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (4)

Угу, во втордив, прочно сидя в зоне вылета smile


--------------------
Клевер - это вам не укроп!
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.