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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Зырянов: победы говорят, что "Зенит-2" двигается в правильном направлении
Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Спартаком" из Юрмалы (2:0).
– Готовились показать футбол, который отрабатывали на первых сборах и в первые три дня вторых. Считаю, нам это удалось. У игроков чаще всего получалось проявить то, что мы требуем.
– С 60-й минуты на поле была экспериментальная линия атаки: слева в нападении играл Круговой, а центрфорвардом выступил Зуев. Довольны увиденным?
– Тут ребята играли на несвойственных для себя позициях. Но вспомните, Зуев иногда при отрицательном счете появляется в атаке. Мы их выпустили для того, чтобы все игроки получили примерно равное игровое время. Следующий матч Круговой и Зуев начнут уже с первых минут. Как и другие футболисты, вышедшие во втором тайме.
– Три матча – три победы. Начало тренерского пути у Константина Зырянова получается что надо. Насколько важно сейчас побеждать?
– Есть такое мнение: команды, которых называют "чемпионами сборов", потом в чемпионате не могут ничего выиграть. Мы знаем про это. Но результат все-таки зависит от игры команды. Если она показывает тот футбол, который мы стараемся им привить, то результат не заставит себя ждать. А победы говорят, что мы двигаемся в правильном направлении. И ребята, кажется, сами поняли, как правильно играть. Если видели, первый удар в створ наших ворот пришелся только на 80-й минуте.
– Как вам уровень соперника?
– То, что "Спартак Юрмала" стал дважды подряд чемпионом Латвии, говорит само за себя, – передает слова Зырянова официальный сайт "Зенита".
– Готовились показать футбол, который отрабатывали на первых сборах и в первые три дня вторых. Считаю, нам это удалось. У игроков чаще всего получалось проявить то, что мы требуем.
– С 60-й минуты на поле была экспериментальная линия атаки: слева в нападении играл Круговой, а центрфорвардом выступил Зуев. Довольны увиденным?
– Тут ребята играли на несвойственных для себя позициях. Но вспомните, Зуев иногда при отрицательном счете появляется в атаке. Мы их выпустили для того, чтобы все игроки получили примерно равное игровое время. Следующий матч Круговой и Зуев начнут уже с первых минут. Как и другие футболисты, вышедшие во втором тайме.
– Три матча – три победы. Начало тренерского пути у Константина Зырянова получается что надо. Насколько важно сейчас побеждать?
– Есть такое мнение: команды, которых называют "чемпионами сборов", потом в чемпионате не могут ничего выиграть. Мы знаем про это. Но результат все-таки зависит от игры команды. Если она показывает тот футбол, который мы стараемся им привить, то результат не заставит себя ждать. А победы говорят, что мы двигаемся в правильном направлении. И ребята, кажется, сами поняли, как правильно играть. Если видели, первый удар в створ наших ворот пришелся только на 80-й минуте.
– Как вам уровень соперника?
– То, что "Спартак Юрмала" стал дважды подряд чемпионом Латвии, говорит само за себя, – передает слова Зырянова официальный сайт "Зенита".
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