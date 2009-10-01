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ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 и КК-2017 отрицательные

В ФИФА ответили на вопросы о возможных нарушениях допинговых правил в России, передает официальный сайт организации.

Все допинг-пробы игроков сборной России дали отрицательный результат, сообщает ФИФА в специальном документе о расследовании возможных случаев нарушения антидопинговых правил в России.

ФИФА подтверждает, что все игроки сборной России проходили допинг-тесты перед чемпионатом мира 2014 года. То же самое произошло перед Кубком конфедераций 2017 года. Все результаты – отрицательные.

Также УЕФА подтвердил отрицательные результаты игроков сборной России во время Евро-2012 и Евро-2016. Кроме того, ФИФА передала список вопросов информатору WADA Григорию Родченкову и в настоящее время ждет ответа на них.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:31
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6
(1)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Самый главный вопрос Родченкову может быть только один - ты настоящий или уже двойника гримируют?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
А перед игрой в мариборе, у скольких футболистов нашли следы алкоголя в крови и кальяна в легких?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (3)

Как хочется придворнягам допинга в пробах Москвы...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Транквилизаторы не допинг?

Опиаты тоже.
Ракетное топливо
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
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  •  (2)
online

Транквилизаторы не допинг?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 11:40) #
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О каком допинге речь,наши игроки выдали сверхрезультат,или физ.форма была выдающейся?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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