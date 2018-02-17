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Болельщики ПСВ попросили убрать изображение Луиса Суареса с фасада клубного магазина

Болельщикам ПСВ очень не понравилось, что на фасаде нового клубного магазина на домашнем стадионе появилось изображение нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, ранее защищавшего цвета принципиального соперника команды из Эйндховена.

Напомним, что уругвайский форвард ранее выступал за "Аякс" и в 2010 году в матче против ПСВ укусил Отмана Баккала.

В ПСВ признали, что допустили ошибку и приняли решение убрать изображение Суареса с фасада клубного магазина, передает "Чемпионат" со ссылкой на Voetbalprimeur.
Теги: ПСВ Суарес
Сегодня, 11:52
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Епнутые какие-то. Лучше бы сразу повесили изображение действующего игрока Аякса.
Чего размениваться то.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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