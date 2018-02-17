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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщики ПСВ попросили убрать изображение Луиса Суареса с фасада клубного магазина
Болельщикам ПСВ очень не понравилось, что на фасаде нового клубного магазина на домашнем стадионе появилось изображение нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, ранее защищавшего цвета принципиального соперника команды из Эйндховена.
Напомним, что уругвайский форвард ранее выступал за "Аякс" и в 2010 году в матче против ПСВ укусил Отмана Баккала.
В ПСВ признали, что допустили ошибку и приняли решение убрать изображение Суареса с фасада клубного магазина, передает "Чемпионат" со ссылкой на Voetbalprimeur.
Напомним, что уругвайский форвард ранее выступал за "Аякс" и в 2010 году в матче против ПСВ укусил Отмана Баккала.
В ПСВ признали, что допустили ошибку и приняли решение убрать изображение Суареса с фасада клубного магазина, передает "Чемпионат" со ссылкой на Voetbalprimeur.
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