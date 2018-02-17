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Гендиректор "Црвены Звезды": если бы кто-то сказал, что мы так хорошо сыграем с ЦСКА, я бы рассмеялся

Гендиректор "Црвены Звезды" Звездан Терзич высказался относительно противостояния с ЦСКА (0:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы показали, что можем справиться с любой командой в Европе. Первая игра с ЦСКА превзошла ожидания. Если бы кто-то перед матчем сказал, что мы не пропустим и сможем создать много голевых моментов, я бы посмеялся.

У нас есть шансы на выход в следующий раунд. ЦСКА по-прежнему остаётся фаворитом противостояния, но мы будем сражаться. Говорят, что будет около 10 градусов мороза - холод может стать самой большой проблемой. Но условия будут для всех одинаковыми", - цитирует Терзича Novosti.rs.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 11:59
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(1)
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
сыграли хорошо,были лучше,но не реализовали свои 100% голевые моменты,на выезде нужно забивать
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Больше пистят чем играют!Сыграли на уровне Уфы-бердыевский автобус и редкие контратаки с неумелым завершением!ЦСКА ничего не показал и при этом владел инициативой в гостях "грозной" мароканы... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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