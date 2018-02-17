Хорди Альба: победа над "Эйбаром" не имеет никакого отношения к игре против "Челси"

Защитник "Барселоны" Хорди Альба прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:0) в 24-м туре чемпионата Испании."Эйбар" много не проигрывал. Это интересная команда, с которой сложно играть. Я хочу посвятить свой гол моему сыну и моей девушке. Я счастлив. Победа над "Эйбаром" не имеет никакого отношения к игре против "Челси". Сегодня все было по-другому", - цитирует Альбу AS.