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"Рубин" уверенно обыграл "Волеренгу", Попов забил первый гол за казанцев

"Рубин" уверенно обыграл "Волеренгу" со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Рубин" – "Волеренга" – 3:0

Голы: Попов, 5 (1:0). Азмун, 23 (2:0). Жемалетдинов, 60 (3:0).

Нереализованный пенальти: Эйджийри, 82

"Рубин": Джанаев, Кузьмин (Устинов, 61), Кудряшов (Сорокин, 61), Гранат, Сесар Навас (Агапов, 61), Камболов (Шекари, 61), Микушин, Попов (Гекдениз, 46), Могилевец, Ахметов (Жемалетдинов, 46), Нобоа, Азмун (Голдобин, 61).
Теги: Рубин
Вчера, 21:24
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(0)
№3 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Правдоруб,
Фантазер, Вы, однако... Неисправимый оптимист. Хотя очень хочется верить...


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Вчера, 22:25) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
GPS,
Это точно. Оздоева "Рубин" не знал кому скинуть... а тут еще и за хорошие деньги удалось... теперь это уже газпромовское "золото"... пас поперек, два назад. Бухаров летом вернется в Казань свободным агентом, так как не собирается продлевать контракт с "Ростовом"... сейчас сделал операцию и придет к Бердыеву новеньким и заряженным на чемпионство и ЛЧ... А Нобоа, зенитовские решалы, тянули с арендой до тех пор, пока не получили от Бердыева заверения, что тот вновь унизит питерского конкурента за ЛЧ, кабинетный Спартак в третьем туре весны.... Как он это делал с "Ростовом", дважды по 3-0
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Вчера, 22:12) #
  • +3
  •  (7)

А составчик то ничего собирается..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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