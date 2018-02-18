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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лоренцо Инсинье: и за 3:0, и за 1:0 дают только три очка
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над СПАЛ (1:0) в 25-м туре чемпионата Италии.
"Мы начали хорошо и сразу забили гол. Мы знали, что соперник может доставить нам проблемы, помнили про первый матч. Команда осталась сосредоточенной, показывая, что нам нужны три очка любой ценой. Тренер просил нас быстрее "убить" игру. Но и за 3:0, и за 1:0 дают только три очка. Мы добились больших результатов в последних 13 матчах, но от второго места нас отделяет только одно очко", - цитирует Инсинье Premuim Sport.
"Мы начали хорошо и сразу забили гол. Мы знали, что соперник может доставить нам проблемы, помнили про первый матч. Команда осталась сосредоточенной, показывая, что нам нужны три очка любой ценой. Тренер просил нас быстрее "убить" игру. Но и за 3:0, и за 1:0 дают только три очка. Мы добились больших результатов в последних 13 матчах, но от второго места нас отделяет только одно очко", - цитирует Инсинье Premuim Sport.
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