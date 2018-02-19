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Витиньо: в ЦСКА все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать "Црвену Звезду"

Нападающий ЦСКА Витиньо высказался относительно предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

"Думаю, результат первой игры для нас положительный. Конечно, как вы верно заметили, эту встречу можно было и выиграть, и проиграть, но я считаю, что в целом мы справились. Как я уже говорил, болельщики их гнали вперед, атмосфера была сумасшедшей.

Игроки "Црвены Звезды" очень быстры в контратаках, однако, в целом, нам удалось найти противоядие, а когда возник опасный момент, Игорь Акинфеев совершил великолепный сэйв. Со своей стороны, мы хорошо держали мяч, также старались создавать моменты, поэтому и считаю результат положительным.

Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам.

Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕК и "Янг Бойз", и попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду.

Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера", - передает слова Витиньо "Bobsoccer".
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 11:09
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