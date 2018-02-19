"Мордовия" обыграла "Чайку" в стыковом матче на Кубок ФНЛ

"Мордовия" обыграла "Чайку" в стыковом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.Саранская команда теперь сыграет в матче за 13-е место с победителем встречи четвертых команд групп С и D. "Чайка" же сыграет в поединке за 15-е место.Кубок ФНЛ. Плей-оффГолы: Кренделёв, 19 (пен.), Лукьянов, 34 (пен.), Деревягин, 37 (авто.), Мухаметшин, 47, Обозный, 67, Маркин, 89 (пен.): Цицилин, Придюк, Нестеренко, Дубовой, Шахтиев, Алфёров, Магомедов (Васильев, 54), Ослоновский, Борзых (Губанов, 76), Карташов, Подоляк (Обозный, 58): Шебанов, Деревягин (Багаев, 46), Лебедев, Шоркин, Сабитов, Соболев, Зюзин, Астафьев, Кренделёв, Лукьянов (Маркин, 46), МухаметшинПредупреждения: Борзых, 18, Лебедев, 63, Губанов, 79, Маркин, 86, Цицилин, 88.