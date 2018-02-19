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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Мордовия" обыграла "Чайку" в стыковом матче на Кубок ФНЛ
"Мордовия" обыграла "Чайку" в стыковом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.
Саранская команда теперь сыграет в матче за 13-е место с победителем встречи четвертых команд групп С и D. "Чайка" же сыграет в поединке за 15-е место.
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Чайка" – "Мордовия" - 2:4
Голы: Кренделёв, 19 (пен.), Лукьянов, 34 (пен.), Деревягин, 37 (авто.), Мухаметшин, 47, Обозный, 67, Маркин, 89 (пен.)
"Чайка": Цицилин, Придюк, Нестеренко, Дубовой, Шахтиев, Алфёров, Магомедов (Васильев, 54), Ослоновский, Борзых (Губанов, 76), Карташов, Подоляк (Обозный, 58)
"Мордовия": Шебанов, Деревягин (Багаев, 46), Лебедев, Шоркин, Сабитов, Соболев, Зюзин, Астафьев, Кренделёв, Лукьянов (Маркин, 46), Мухаметшин
Предупреждения: Борзых, 18, Лебедев, 63, Губанов, 79, Маркин, 86, Цицилин, 88.
Саранская команда теперь сыграет в матче за 13-е место с победителем встречи четвертых команд групп С и D. "Чайка" же сыграет в поединке за 15-е место.
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Чайка" – "Мордовия" - 2:4
Голы: Кренделёв, 19 (пен.), Лукьянов, 34 (пен.), Деревягин, 37 (авто.), Мухаметшин, 47, Обозный, 67, Маркин, 89 (пен.)
"Чайка": Цицилин, Придюк, Нестеренко, Дубовой, Шахтиев, Алфёров, Магомедов (Васильев, 54), Ослоновский, Борзых (Губанов, 76), Карташов, Подоляк (Обозный, 58)
"Мордовия": Шебанов, Деревягин (Багаев, 46), Лебедев, Шоркин, Сабитов, Соболев, Зюзин, Астафьев, Кренделёв, Лукьянов (Маркин, 46), Мухаметшин
Предупреждения: Борзых, 18, Лебедев, 63, Губанов, 79, Маркин, 86, Цицилин, 88.
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