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Эдин Джеко: у нас должно быть преимущество в матче с "Шахтером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер" - очень техничная команда, но они сыграли всего один матч после перерыва. Так что у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты. "Шахтер" - одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть "Манчестер Сити". А они на данный момент лучшие", - цитирует Джеко Football Italia.
Теги: Джеко Рома Шахтер
Вчера, 22:29
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