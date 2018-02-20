Эдин Джеко: у нас должно быть преимущество в матче с "Шахтером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги чемпионов."Шахтер" - очень техничная команда, но они сыграли всего один матч после перерыва. Так что у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты. "Шахтер" - одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть "Манчестер Сити". А они на данный момент лучшие", - цитирует Джеко Football Italia.