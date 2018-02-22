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Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала"

Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала" Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал ответный матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

- О матче:

Можно сказать только одно: молодцы! Уже слышал разговоры о том, что нам повезло, но скажу, что везёт тому, кто везёт. ЦСКА хотел выиграть, стремился к победе и своего добился. "Армейцы" заставляли раз за разом ошибаться игроков обороны соперника и, в конце концов, добились своего. Всё нормально, поздравляю ребят с победой!

Важно, что в первой игре в Сербии ЦСКА не пропустил. В таких условиях оставалось дома забить и поменьше ошибаться в обороне. К сожалению, без ошибок не обошлось, но очевидно, что Игнашевич усилил защиту команды. Старая гвардия в целом ни сколько не подвела. "Армейцы" давили на соперника и заслуженно прошли дальше.

Конечно, в конце сербы создали несколько крайне опасных эпизодов. Всё дело в том, что как раз в эти моменты все начинают смотреть на часы, теряется концентрация, и получается то, что получилось у ворот Игоря Акинфеева. Конечно, в двух моментах "армейцам" немного повезло. Но до этого команда играла крайне надёжно.

- О перспективах команды в Лиге Европы:

Многое зависит от результатов жеребьёвки. У ЦСКА в атаке по-прежнему не всё в порядке: Ахмед Муса пока выпадает, Витиньо не в порядке. Что касается Константина Кучаева, то он пока не особо выделяется, но ещё молодой и играть точно ещё будет. Скамейка, конечно, всё равно маловата. Найти бы ещё одного форварда, который полностью был бы нацелен на ворота. А так, одному Мусе, конечно, тяжеловато. Многое из того, что он делал до перехода в "Лестер", сегодня не получается.

- О лучшем игроке встречи:

Алан Дзагоев хорошо отработал, создавал партнёрам сам, помогал создавать другим и, в конце концов, забил победный мяч. Отметил бы ещё активность Витиньо, хоть и не особо продуктивно. Ну и, старая гвардия: Березуцкий, Игнашевич и Акинфеев смотрелись уверенно.

- О следующем сопернике ЦСКА в турнире:

Желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала". Лондонцы входят в число топ-клубов, там другой уровень стабильности, технического оснащения, а на их полях и вовсе крайне тяжело. А команды вроде "Црвены Звезды" более топорны, с ними будет полегче. Хотя, конечно, многое будет зависеть и от готовности футболистов на предстоящие матчи, и от задумок тренерского штаба.
Теги: Пономарев ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 00:48
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