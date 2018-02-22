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ЦСКА взял в аренду форварда "Химок"

ЦСКА пополнился нападающим подмосковных "Химок" Артемом Поповым, передает пресс-служба армейцев.

18-летний футболист будет выступать за молодежную команду на правах аренды до конца 2018 года.

Теги: ЦСКА Химки Трансферы
Сегодня, 13:11
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