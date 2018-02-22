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"Амкар" объявил об аренде Аарона Оланаре

Нигерийский форвард ЦСКА Аарон Оланаре официально перешел в "Амкар", передает пресс-служба пермяков.

Оланаре отдан в аренду до конца текущего сезона. В контракте клубов не предусмотрена опция выкупа.

Теги: Амкар Оланаре Трансферы
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
для Оланаре и ЦСКА - это точно плюс
а вот Амкару...что ж, поживем увидим


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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