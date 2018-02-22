Далер Кузяев: как получился такой удар? Не знаю (видео)

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (3:0) был краток при общении с журналистами.– Очень рад, что забил.- Не знаю.