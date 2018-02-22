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Далер Кузяев: как получился такой удар? Не знаю (видео)

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (3:0) был краток при общении с журналистами.



– Очень рад, что забил.

– Как вам удалось забить такой мяч?

- Не знаю.

Rusfootball.info
Теги: Кузяев Селтик Зенит
Вчера, 23:49
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(1)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
до Зенита не забивал, а теперь только дай пробить)
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Забил гол, сыграл Халка!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Шампиньон Столица Мира (Вчера, 23:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
рекламы больше чем вью
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
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