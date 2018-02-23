3 из 4. "Спартак" отклеивается от борьбы за еврокубки

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч



"Атлетик" (Испания) 1–2 (первый матч 3-1) "Спартак" (Россия)



Голы: Этчейта, 57 - Адриано, 44;



"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, (Сан-Хосе, 56), Рауль Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).



"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, (Кутепов, 10), Ещенко, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.



Предупреждения: Сан-Хосе, 86; Адурис, 90+3 - Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 80; Комбаров, 90+4 Этчейта, 57 - Адриано, 44; Мельгарехо , 85Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, (Сан-Хосе, 56), Рауль Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, (Кутепов, 10), Ещенко, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.Сан-Хосе, 86; Адурис, 90+3 - Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 80; Комбаров, 90+4

Подопечные Массимо Карреры сыграли на порядок лучше, чем неделю назад в Москве, но даже победы в гостевом матче с "Атлетиком" не хватило для прохода в 1/8 финала лиги Европы.Чемпионы России прилетели в страну басков в отвратительном настроении. Проигрыш дома 1-3 оставлял красно-белым призрачные шансы на продолжение борьбы в лиге Европы этой весной, и поддержать итоговый успех других российских команд на этой стадии представлялось теоретически мало возможным. Каррера, конечно, духа (не знаю, спартаковского или нет) не терял, говоря, что его команда приехала в Бильбао не для прогулки и будет чем-то рисковать.По стартовому составу российской команды предположить подобное было сложно. Да, перестановки по сравнению с первым матчем, были довольно внушительными. На скамейку уселись незадачливые Ребров и Кутепов, а также Фернандо и Мельгарехо. Селихов, Боккетти, Ханни и Пашалич в основе - вот основные моменты недельной подготовки к ответной игре с "Атлетиком".У хозяев основной потерей, безусловно, стало отсутствие главного ветерана и бомбардира команды, 37-летнего Адуриса, оформившего дубль в Москве. В остальном, главный тренер Хосе Анхель Сиганда не стал особо экспериментировать с составом. В выходные его команда уступила "Атлетико" в чемпионате Испании 0-2, там его подопечные плетутся в нижней половине турнирной таблицы, хотя и вылет им не грозит. Самое время проявить себя в еврокубках.На первых минутах встречи хозяева обозначили свои намерения в этом турнире, завладев мячом, однако первый опасный момент создали лишь на 13-ой минуте встречи, когда Селихов вынужден был спасти "Спартак" дважды за пару секунд. Особенно впечатлил второй сэйв после удара Уильямса, хотя тот бил уже из офсайда. К сожалению, к этому времени наши красно-белые были вынуждены совершить первую замену. Таски покинул поле из-за травмы, его спустя пару минут впопыхах заменил Кутепов.Постепенно гости перехватили инициативу, как и положено проигрывающей по итогам двух матчей стороне. Сначала ограничились дальними ударами в исполнении Зобнина и Промеса - Эррерин, играющий у "Атлетика" в еврокубках, спас свою команду. Большой объём работы проделывал Ханни, опускавшийся назад и разгоняя атаки "Спартака" в отсутствие Фернандо.В своём стиле действовал и Дмитрий Комбаров, частенько оказывавшийся с мячом на левом фланге и пытавшийся удачно навесить в чужую штрафную. Лишь в конце первого тайма ему удалось попасть точно в голову одноклубника, и "Спартак" тут же повёл в счёте. Луис Адриано забил и в ответной игре против "Атлетика", переправив снаряд в дальний угол ворот хозяев и отправив свою команду на перерыв с возродившейся надеждой.К сожалению, почин бразильца его одноклубникам поддержать не удалось. Лидер "Спартака" Промес потерялся на поле. "Атлетик" также резво, как и в первом тайме, начал с первых минут, и на сей раз мяч вскоре оказался в воротах Селихова. Саборит оказался один-одинёшенек на левом крыле атаки басков, навесил в центр штрафной, где также никем не прикрытый Этчейта в противоход голкиперу "Спартака" переправил мяч головой в угол ворот нашей команды.Подшефным Карреры, по прежнему, нужно было забивать два мяча, только теперь они бы выводили команду в дополнительное время, а не в 1/8 финала. Но даже об этом спартаковским болельщикам, перекричавшим в этот вечер меланхоличных местных любителей футбола, оставалось только мечтать. После пропущенного мяча на поле в пару к Адриано выбежал Зе Луиш, заменив при этом, что странно, одного из лучших по игре Ханни, но хозяева усилиями, прежде всего, опытного любителя стандартов Сусаеты удавалось отодвинуть игру от своих ворот в концовке встречи.На 85-ой минуте вышедший незадолго до этого на замену вместо Пашалича (вот кого следовало бы заменить Каррере раньше) Мельгарехо забил второй мяч в ворота хозяев, возродив интригу на последние минуты встречи. Но даже порой мелькавший в чужой штрафной мяч упорно не шёл больше в створ. "Атлетик" удержал приемлемый результат и оставил "Спартак" за бортом лиги Европы.