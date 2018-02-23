Александр Селихов: о беспорядках узнали только после матча в раздевалке

Вратарь "Спартака" после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче Лиги Европы отметил, что команде не хватило 10 минут, чтобы сравнять счет в противостоянии.- Возможно.- Когда приехали на стадион. До этого все готовились на равных.- Только после финального свистка, в раздевалке. Администраторы сказали. Смерть полицейского - печальное событие. Но мне сложно рассуждать на эту тему.