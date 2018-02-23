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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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УЕФА осудил беспорядки в Бильбао (4)
06:55
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
04:00
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
03:47
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
03:04
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
02:40
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
01:54
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Александр Селихов: о беспорядках узнали только после матча в раздевалке
Вратарь "Спартака" после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче Лиги Европы отметил, что команде не хватило 10 минут, чтобы сравнять счет в противостоянии.
- "Спартак" стал единственным российским клубом, который не вышел в следующую стадию Лиги Европы. В чемпионате страны это дает ему преимущество?
- Возможно.
- Когда узнали, что сыграете?
- Когда приехали на стадион. До этого все готовились на равных.
- О беспорядках перед матчем слышали?
- Только после финального свистка, в раздевалке. Администраторы сказали. Смерть полицейского - печальное событие. Но мне сложно рассуждать на эту тему.
СЭ
- "Спартак" стал единственным российским клубом, который не вышел в следующую стадию Лиги Европы. В чемпионате страны это дает ему преимущество?
- Возможно.
- Когда узнали, что сыграете?
- Когда приехали на стадион. До этого все готовились на равных.
- О беспорядках перед матчем слышали?
- Только после финального свистка, в раздевалке. Администраторы сказали. Смерть полицейского - печальное событие. Но мне сложно рассуждать на эту тему.
СЭ
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