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Александр Селихов: о беспорядках узнали только после матча в раздевалке

Вратарь "Спартака" после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче Лиги Европы отметил, что команде не хватило 10 минут, чтобы сравнять счет в противостоянии.

- "Спартак" стал единственным российским клубом, который не вышел в следующую стадию Лиги Европы. В чемпионате страны это дает ему преимущество?

- Возможно.

- Когда узнали, что сыграете?

- Когда приехали на стадион. До этого все готовились на равных.

- О беспорядках перед матчем слышали?

- Только после финального свистка, в раздевалке. Администраторы сказали. Смерть полицейского - печальное событие. Но мне сложно рассуждать на эту тему.

СЭ
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 11:36
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