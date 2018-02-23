Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/16 финала в Команду недели #ЛигаЕвропы попали два игрока @zenit_spb ??



Жеребьевка в 13:00СЕТ ?? https://t.co/fNVUn5vfig pic.twitter.com/uxLJ7rI1w4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 23, 2018

УЕФА опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.В ее составе два игрока "Зенита" Бранислав Иванович и Леандро Паредес.Также в команду были включены Антони Лопеш ("Лион"), Баштуш ("Лацио"), Лукаш Гейда ("Виктория Плзень"), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов ("Астана"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мунас Даббур ("Ред Булл Зальцбург").