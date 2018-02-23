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Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В ее составе два игрока "Зенита" Бранислав Иванович и Леандро Паредес.

Также в команду были включены Антони Лопеш ("Лион"), Баштуш ("Лацио"), Лукаш Гейда ("Виктория Плзень"), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов ("Астана"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Чиро Иммобиле ("Лацио") и Мунас Даббур ("Ред Булл Зальцбург").

Теги: Иванович Паредес Зенит
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Иванович точно заслуженно.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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