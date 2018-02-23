"Тамбов" занял седьмое место на Кубке ФНЛ

"Тамбов" обыграл "Ротор" в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ. Исход встречи решился в послематчевой серии пенальти.Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место(1:0 по пенальти): Смирнов, Шляков (Рыбин, 66), Гультяев, Быстров (Шевчук, 58), Мищенко, Горбатюк, Чернышов, Килин (Бирюков, 66), Мурнин, Трусевич (Дутов, 46), Часовских: Заболотный, Пискунов, Ионов, Климов, Бурмистров, Крутов (Горбанец, 68), Ребко, Сысуев, Аппаев, Романенко, Коротаев (Николаев, 77)Предупреждения: Часовских, 3, Крутов, 44, Бурмистров, 45, Быстров, 45, Пискунов, 87Удаления: Романенко, 53.