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"Тамбов" занял седьмое место на Кубке ФНЛ

"Тамбов" обыграл "Ротор" в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ. Исход встречи решился в послематчевой серии пенальти.

Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место

"Тамбов" – "Ротор-Волгоград" - 0:0 (1:0 по пенальти)

"Тамбов": Смирнов, Шляков (Рыбин, 66), Гультяев, Быстров (Шевчук, 58), Мищенко, Горбатюк, Чернышов, Килин (Бирюков, 66), Мурнин, Трусевич (Дутов, 46), Часовских

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Пискунов, Ионов, Климов, Бурмистров, Крутов (Горбанец, 68), Ребко, Сысуев, Аппаев, Романенко, Коротаев (Николаев, 77)

Предупреждения: Часовских, 3, Крутов, 44, Бурмистров, 45, Быстров, 45, Пискунов, 87

Удаления: Романенко, 53.
Теги: Тамбов Ротор
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 14:05) #
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Тамбову надо срочно научится забивать голы. Не можете забить ногой и головой - заносите грудью.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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