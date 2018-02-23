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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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06:55
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
Максим Деменко: сегодня на "Спартак", в отличие от предыдущего матча, было очень приятно смотреть (1)
04:00
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
Массимо Каррера: не мне решать, нужно ли было отменить матч из-за беспорядков и смерти полицейского (1)
03:47
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
Экс-игрок "Атлетика": русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь (10)
03:04
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
Юрий Семин: может, сыграем в шесть центральных защитников со "Спартаком", они хорошо атакуют (4)
02:40
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" выглядел убедительно, равнодушия не было, а это и нужно болельщикам (5)
01:54
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
Андрей Червиченко: видимо, это то, на что сегодня "Спартак" способен. У них был самый проходимый соперник (23)
"Тамбов" занял седьмое место на Кубке ФНЛ
"Тамбов" обыграл "Ротор" в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ. Исход встречи решился в послематчевой серии пенальти.
Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место
"Тамбов" – "Ротор-Волгоград" - 0:0 (1:0 по пенальти)
"Тамбов": Смирнов, Шляков (Рыбин, 66), Гультяев, Быстров (Шевчук, 58), Мищенко, Горбатюк, Чернышов, Килин (Бирюков, 66), Мурнин, Трусевич (Дутов, 46), Часовских
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Пискунов, Ионов, Климов, Бурмистров, Крутов (Горбанец, 68), Ребко, Сысуев, Аппаев, Романенко, Коротаев (Николаев, 77)
Предупреждения: Часовских, 3, Крутов, 44, Бурмистров, 45, Быстров, 45, Пискунов, 87
Удаления: Романенко, 53.
Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место
"Тамбов" – "Ротор-Волгоград" - 0:0 (1:0 по пенальти)
"Тамбов": Смирнов, Шляков (Рыбин, 66), Гультяев, Быстров (Шевчук, 58), Мищенко, Горбатюк, Чернышов, Килин (Бирюков, 66), Мурнин, Трусевич (Дутов, 46), Часовских
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Пискунов, Ионов, Климов, Бурмистров, Крутов (Горбанец, 68), Ребко, Сысуев, Аппаев, Романенко, Коротаев (Николаев, 77)
Предупреждения: Часовских, 3, Крутов, 44, Бурмистров, 45, Быстров, 45, Пискунов, 87
Удаления: Романенко, 53.
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