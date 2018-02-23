Илья Геркус: лучшие варианты для "Локо" - это "Атлетико", "Милан", "РБ Зальцбург"

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал желаемых соперников в преддверии жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится сегодня в 15:00 мск."Мои предпочтения на жеребьёвку. Лучшие варианты: "Атлетико" (Мадрид), "Милан", "РБ Зальцбург". Клубы, которые хотелось бы получить меньше всего: "Марсель", "Спортинг", ну и наших соотечественников. А кого хотели бы вы?" - написал Геркус в Инстаграме.