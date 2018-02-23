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Илья Геркус: лучшие варианты для "Локо" - это "Атлетико", "Милан", "РБ Зальцбург"

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал желаемых соперников в преддверии жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится сегодня в 15:00 мск.

"Мои предпочтения на жеребьёвку. Лучшие варианты: "Атлетико" (Мадрид), "Милан", "РБ Зальцбург". Клубы, которые хотелось бы получить меньше всего: "Марсель", "Спортинг", ну и наших соотечественников. А кого хотели бы вы?" - написал Геркус в Инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:15
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Милан и Зальцбург возможно и не плохой вариант. Но хотеть Атлетико это означает ,что цель в ЛЕ достигнута,и сосредоточиться на чемпионате.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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