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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Драки, скандалы и провокации. О том, как фанаты "Спартака" ездили в Бильбао
Ответный матч между испанским "Атлетиком" и нашим "Спартаком" оставил вдвойне неприятные впечатления - во-первых, "красно-белые" вылетели из турнира, а во-вторых, вокруг матча творилась откровенная дичь. О протестах в городе, столкновениях фанатов и громких заголовках газет - обзор Rusfootball.info
Предугадать, что перед гостевым матчем против "Атлетика" начнутся организованные протесты, которые, в свою очередь, почти сразу же начнут напоминать обычные беспорядки, было довольно сложно. К этому не было никаких предпосылок. Болельщики басков вели себя в Москве очень тихо, никакого неудовольствия политическими позициями оппонентов не высказывали. Я столкнулся с ними за несколько часов до игры, на ближайшей станции к стадиону "спартаковцев". Улыбающиеся и довольные поездкой туристы, свободно гуляющие между болельщиков других, московских "красно-белых".
Да и в социальных сетях и прочем интернете по этому поводу было совсем уж тихо. Никто ничего и не заподозрил.
Началось всё за сутки до игры.
В Бильбао, известном своими левыми взглядами, накануне встречи прошло антифашистское шествие. "Чемпионат" делал интервью с русскоговорящим местным журналистом, и он рассказал о том, как СМИ накручивали болельщиков, провоцировали на подобные выступления:
- Всех российских болельщиков называют нацистами, неофашистами, скинхедами. Сегодня здесь на площади собрались местные антифа, околофутбольные организации, чтобы сказать “нет нацизму и фашизму”. Они не хотят видеть русских бритоголовых фанатов здесь.
Ну и совсем оголтелый бред:
- Также есть информация, что большая часть ультрас “Спартака” воевала на Украине, в Донбассе. Я как журналист писал, что это не так. Но люди ведутся на фотографии из “Твиттера”. СМИ подогревают интерес до какого-то абсурда.
Баски были настроены очень агрессивно - чуть было не получили и сами журналисты, которые абсолютно мирно разговаривали в городе.
Пострадали даже работники клуба. Переводчику Артёму Фетисову досталось ремнём по шее, нападение было совершенно возле отеля. "Ремнём все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" - написал он в своём "инстаграме".
Перед игрой начались открытые столкновения. Фанаты российского клуба шумно и организованно прошлись до стадиона, около него начали жечь пиротехнику.
В результате происходящего погиб полицейский (хотя некоторые источники эту информацию опровергают, якобы полицейский находился далеко от беспорядков). Пятидесятилетний мужчина скончался из-за сердечного приступа, вызванного взрывом петарды. По информации местных СМИ в больницу было доставлено четыре человека.
Естественно, пресса отреагировала мгновенно. Довольно известная газета Marca разместила фото погибшего на первой полосе. Страница озаглавлена словом "Варварство". Испанские журналисты озабоченно задаются вопросом - что же может случиться на грядущем ЧМ? "Страшно за то, что может произойти".
Теперь четыре болельщика москвичей предстанут перед судом. Их задержали, и на данный момент идёт разбирательство. Задержали даже довольно известную личность - рэпера ST.
Это баскам ещё повезло, что приехал один только ST. До Бильбао не добрался главный гений московского фанатизма.
Не осталась в стороне и УЕФА. Они уже открыли дело против "Спартака". Теперь клубу грозят серьёзные взыскания - чуть ли не до исключения из еврокубков. Пока только и известно (да и то не наверняка), что следующий европейский выезда "спартаковцы" пропустят.
"Атлетик", по информации зарубежных СМИ, наказывать не собираются. Если только денежным штрафом, но это, конечно, чисто символическая история. И за это очень обидно, поскольку, есть такое ощущение, виноваты были далеко не россияне (или, по крайней мере, не только они одни).
Немного мнений от тех, кто был на месте событий. Довольно популярный независимый фотограф Евгений Фельдман:
- [К стадиону] мы шли отдельно и уже у него наткнулись на жесткую стычку с бросанием файеров и перебежками по площади. Основную же группу [российских болельщиков], судя по сообщениям разных источников, встретили градом бутылок и всякой мелочи, полиция никак не мешала ни бросающим, ни тем, кто побежал им мстить. Сам видел несколько россиян с кровоподтеками и ранами. Болельщиков «Спартака» на входе на стадион заставили снимать обувь, стоя на улице на холодном асфальте.
Где-то в стороне в это время умер сотрудник полиции – от сердечного приступа, с событиями это никак не связано. Мэр города, конечно, сразу же написал, чтоб мы все в Бильбао не возвращались.
Замечательный город, отличный стадион, классная местная команда, хороший футбол. Но кучка идиотов придумала повод испугаться, испугалась, и это привело ко всем тем хаотичным новостям, которые вы читали вчера.
И журналист Александр Вишневский:
- Местные сами накручивали себя. Я провел в Бильбао 3 дня – был в десятках баров, на фан-секторе, на марше к стадиону и на "антифашистском" марше местных леваков. Ни единого проявления агрессии я не увидел. Тысячи русских заполонили город и вели себя нормально. Мне ни разу не было стыдно за соотечественников.
Это и близко не было похоже на нашествия пьяного английского быдла при выездных матчах "Лестера", сборной Англии и так далее. Но местные сами накручивали себя, будто у них атака гуннов на город. Многие реально боялись русской речи, начитавшись чуши, что мы какие-то ультраправые психи.
Теперь эта иностранная истерика только набирает обороты. Скоро в Мадрид приедет играть московский "Локомотив". Журналисты уже отреагировали и на это.
Испанцы называют фанатов "Локо" "одной из самых страшных группировок в Европе". Европейская спекуляция не знает границ.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Предугадать, что перед гостевым матчем против "Атлетика" начнутся организованные протесты, которые, в свою очередь, почти сразу же начнут напоминать обычные беспорядки, было довольно сложно. К этому не было никаких предпосылок. Болельщики басков вели себя в Москве очень тихо, никакого неудовольствия политическими позициями оппонентов не высказывали. Я столкнулся с ними за несколько часов до игры, на ближайшей станции к стадиону "спартаковцев". Улыбающиеся и довольные поездкой туристы, свободно гуляющие между болельщиков других, московских "красно-белых".
Да и в социальных сетях и прочем интернете по этому поводу было совсем уж тихо. Никто ничего и не заподозрил.
Началось всё за сутки до игры.
В Бильбао, известном своими левыми взглядами, накануне встречи прошло антифашистское шествие. "Чемпионат" делал интервью с русскоговорящим местным журналистом, и он рассказал о том, как СМИ накручивали болельщиков, провоцировали на подобные выступления:
- Всех российских болельщиков называют нацистами, неофашистами, скинхедами. Сегодня здесь на площади собрались местные антифа, околофутбольные организации, чтобы сказать “нет нацизму и фашизму”. Они не хотят видеть русских бритоголовых фанатов здесь.
Ну и совсем оголтелый бред:
- Также есть информация, что большая часть ультрас “Спартака” воевала на Украине, в Донбассе. Я как журналист писал, что это не так. Но люди ведутся на фотографии из “Твиттера”. СМИ подогревают интерес до какого-то абсурда.
Баски были настроены очень агрессивно - чуть было не получили и сами журналисты, которые абсолютно мирно разговаривали в городе.
Пострадали даже работники клуба. Переводчику Артёму Фетисову досталось ремнём по шее, нападение было совершенно возле отеля. "Ремнём все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" - написал он в своём "инстаграме".
Перед игрой начались открытые столкновения. Фанаты российского клуба шумно и организованно прошлись до стадиона, около него начали жечь пиротехнику.
В результате происходящего погиб полицейский (хотя некоторые источники эту информацию опровергают, якобы полицейский находился далеко от беспорядков). Пятидесятилетний мужчина скончался из-за сердечного приступа, вызванного взрывом петарды. По информации местных СМИ в больницу было доставлено четыре человека.
Естественно, пресса отреагировала мгновенно. Довольно известная газета Marca разместила фото погибшего на первой полосе. Страница озаглавлена словом "Варварство". Испанские журналисты озабоченно задаются вопросом - что же может случиться на грядущем ЧМ? "Страшно за то, что может произойти".
En Europa tambi?n hay bochornos.— Lucas Fern?ndez (@LucasFerDes) February 22, 2018
Una persona fallecida, varios heridos y detenidos tras el enfrentamiento de los hinchas del Athletic de Bilbao y el Spartak de Mosc? en las inmediaciones del San Mam?s. pic.twitter.com/kV68CNvxaq
Теперь четыре болельщика москвичей предстанут перед судом. Их задержали, и на данный момент идёт разбирательство. Задержали даже довольно известную личность - рэпера ST.
Это баскам ещё повезло, что приехал один только ST. До Бильбао не добрался главный гений московского фанатизма.
Не осталась в стороне и УЕФА. Они уже открыли дело против "Спартака". Теперь клубу грозят серьёзные взыскания - чуть ли не до исключения из еврокубков. Пока только и известно (да и то не наверняка), что следующий европейский выезда "спартаковцы" пропустят.
"Атлетик", по информации зарубежных СМИ, наказывать не собираются. Если только денежным штрафом, но это, конечно, чисто символическая история. И за это очень обидно, поскольку, есть такое ощущение, виноваты были далеко не россияне (или, по крайней мере, не только они одни).
Немного мнений от тех, кто был на месте событий. Довольно популярный независимый фотограф Евгений Фельдман:
- [К стадиону] мы шли отдельно и уже у него наткнулись на жесткую стычку с бросанием файеров и перебежками по площади. Основную же группу [российских болельщиков], судя по сообщениям разных источников, встретили градом бутылок и всякой мелочи, полиция никак не мешала ни бросающим, ни тем, кто побежал им мстить. Сам видел несколько россиян с кровоподтеками и ранами. Болельщиков «Спартака» на входе на стадион заставили снимать обувь, стоя на улице на холодном асфальте.
Где-то в стороне в это время умер сотрудник полиции – от сердечного приступа, с событиями это никак не связано. Мэр города, конечно, сразу же написал, чтоб мы все в Бильбао не возвращались.
Замечательный город, отличный стадион, классная местная команда, хороший футбол. Но кучка идиотов придумала повод испугаться, испугалась, и это привело ко всем тем хаотичным новостям, которые вы читали вчера.
И журналист Александр Вишневский:
- Местные сами накручивали себя. Я провел в Бильбао 3 дня – был в десятках баров, на фан-секторе, на марше к стадиону и на "антифашистском" марше местных леваков. Ни единого проявления агрессии я не увидел. Тысячи русских заполонили город и вели себя нормально. Мне ни разу не было стыдно за соотечественников.
Это и близко не было похоже на нашествия пьяного английского быдла при выездных матчах "Лестера", сборной Англии и так далее. Но местные сами накручивали себя, будто у них атака гуннов на город. Многие реально боялись русской речи, начитавшись чуши, что мы какие-то ультраправые психи.
Теперь эта иностранная истерика только набирает обороты. Скоро в Мадрид приедет играть московский "Локомотив". Журналисты уже отреагировали и на это.
[VIDEO] As? son los temidos ultras rusos del Lokomotiv https://t.co/s3xw0dOfNT https://t.co/qBArVQuHyE— TODOATLETI.com (@Todo_atleti) February 23, 2018
Испанцы называют фанатов "Локо" "одной из самых страшных группировок в Европе". Европейская спекуляция не знает границ.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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