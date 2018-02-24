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СМИ: Курбан Бердыев станет соучредителем "Рубина"

"Рубин" в ближайшее время может сменить юридический статус, передает "Бизнес online".

Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер команды Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо - ООО "Футбольный клуб "Рубин", на которое планируется перевести все активы клуба, в том числе контракты с игроками.
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 11:48
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№13 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
palach,
Вот вам и интеллигент питерский... кроме "насрать" других слов не знает и не потому-что образование не позволяет - просто живет в культурной столице... Почитай вью всех не ушедших с КББ в "Рубин" (особенно Полоза) и решивших просто заработать в Питере - ВСЕ ОНИ хотели идти за Бердыевым в любой клуб и на любые деньги. А ты найдешь хоть одного тренера в России, за которым игроки, ради профессионального роста, готовы переходить в любой клуб, на любых условиях ??? Правильно - НЕТ таковых... все привыкли добиваться результатов на готовом и за огромное бабло.. и НИКОГО из "великих" макаронников Федуновских и Миллеровских, Гинеровских ставленников, в клуб без адм. ресурса и крыши в столицах, не заманишь никаким баблом. Ну и кто там у вас, без помощи МУТКО и Прядкина, (ранее Фурсенко) может чего-то добиться, хотя бы в России, с провинциальным клубом и завоевать 5 трофеев (2 чемпионства, 2 суперкубка, кубок), два серебра и две бронзы. Лечите голову, если она у вас есть.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:56) #
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Цитата: Правдоруб
palach,
Клоун питерский - ты то, что здесь делаешь .. или решил опытом питерским махинаций с клубом и стадионом поделить

Да мне покакать тебе на голову, а не учить, татарчонок. И твоему Курбану Абрамовичу Бекиевичу так же на самую плешку насрать. Вы там ипите друг дружку, деньги в кружку, все дела. Этого барыгу никто не любил в стране и не полюбит. Так что сами меряйтесь обрезками.

П.С. Стадион у вас стоит, но кто на него ходит? Кому ваш ипучий Рубин в родном городе нужен? Сколько вас там? Ты сам хоть раз был на футболе, мандавошь диванная?
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
№11 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
palach,
Клоун питерский - ты то, что здесь делаешь .. или решил опытом питерских махинаций с клубом и стадионом поделиться с казанцами ? Так им это без надобности - стадион давно построен и клуб уже частный... В отличие от газпромовского безпредельщика "Зенита", хавающего народное бабло, зная что все сойдет с рук... Вот где змеиное гнездо... Но ищут постоянно, на кого стрелки перевести и отвлечь внимание от "памятника коррупции".
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Живу в Казани Каань (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Рубин»
Теперь курбан и рустем будут официально иметь с каждого трансфера.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:43) #
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Цитата: Правдоруб
даже с клубом-банкротом

Придурок, это примитивная схема - обанкротить и выкупить. И срал твой "лучший тренер" на тебя, футбол и прочее. Ничего личного. Просто бизнес.

И это... какая домашняя посещаемость у твоего лучшего тренера в любом клубе? Народ барыг никогда не любил.
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Менеджер )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№7 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
  • -8
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online
Болеет за:
«Рубин»
Засранцы и тугодумы столичных клубов, обиженные и оскорбленные постоянными унижениями команд Бердыева (Ростова и Рубина), слетелись на ветку казанскую, чтобы выплеснуть накопившееся дерьмо от провалов любимых команд, на возрождающийся и встающий с колен "Рубин" и лучшего тренера современной России, достигавшего успеха, унижая адм. ресурсных, даже с клубом-банкротом. Убогие параноики... Ваш траур только начинается.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:31) #
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  •  (4)
online

Рубин не тем занимается по моему
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:16) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Слов нет. Охреневаю от самого хитрого туркмена.

Не только хитрого, но ещё и умного профи тренерского цеха. Плюсую.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 12:15) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Saveger,
Клоун... ОПГ, неприкасаемое, в Питере - бревно из глаза вынь. Ну и слава богу, что казанцы прозрели.. Теперь хоть не будет советчиков из числа членов и чиновников, навязывающих утопические идеи и требующих выполнения их интересов и личных амбиций.... Не будет шлака ни в клубе, ни в команде. И в свете санкционной войны, ТАИФ и Шаймиев, приняли верное решение, чтобы исключить давление извне, через них на клуб, оставаясь при этом главным спонсором "Рубина". Теперь и потенциальные новички, будут с большим интересом реагировать на предложения о переходе в частный клуб, не подверженный, как ранее, настроениям городских и республиканских властей. Сейчас у многих завистников и диванных экспертов жаба будет давить, что "Рубин" стал частным клубом.. Но и поводов для критиканства столичных писак, о расходовании бюджетных средств клубом не будет... "Рубину" возрождения и побед в России и Европе.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 12:03) #
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  •  (5)

Скоро он сам играть будет.1 тайм на воротах,2 в поле.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слов нет. Охреневаю от самого хитрого туркмена.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Рустем, Рустам и Курбан - ОПГ снова в деле


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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