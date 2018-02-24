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ЦСКА вылетел на заключительный сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА в субботу вылетели в Испанию на заключительный сбор перед возобновлением чемпионата России.

Подопечные Виктора Гончаренко пробудут в Кампоаморе до 1 марта, после чего вернется в Москву. 3 марта ЦСКА примет "Урал" в рамках 21-го тура РФПЛ.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:56
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