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"Уотфорд" с минимальным счетом обыграл "Эвертон"

"Уотфорд" дома обыграл "Эвертон" в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

28 тур

"Уотфорд" – "Эвертон" 1:0

Голы: Дини, 79

"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Холебас, Прёдль, Мариаппа, Дукуре, Перейра (Фемения 56), Капу, Дини, Деулофеу (Каррильо, 63), Ришарлисон (Чука, 56)

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Кин, Уильямс, Гейе, Дэвис, Сигурдссон (Калверт-Льюин, 82), Руни (Боласье, 82), Ниасс (Тосун, 57), Уолкотт

Предупреждения: Капу, 53, Гейе, 64, Янмат, 88, Каррильо, 90+2
Теги: Уотфорд Эвертон
Вчера, 23:30
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