Лучано Спаллетти: "Интер" играет не так хорошо, как должен

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Беневенто" (2:0) в матче чемпионата Италии."Интер" играет не так хорошо, как должен бы. Поэтому парни испытывали напряжение. Мы много давили, а "Беневенто" играл хорошо, с самоотдачей, создавал проблемы между нашими линиями. Во втором тайме мы играли больше как команда. Думаю, в итоге заслужили победу, хотя и пришлось побороться", - цитирует Спаллетти Sky Italia.