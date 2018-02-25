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Садио Мане: тройка нападения "Ливерпуля" - счастливые парни

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1).

"Честно говоря, мы очень хорошо начали с самого начала матча. Мы забили четыре мяча и создали очень много шансов. Мы продвинули команду. Тройка нападения - счастливые парни. Остальная команда нам помогает и хорошо играет, поэтому нам повезло", - цитирует Мане ВВС.
Теги: Мане Ливерпуль Вест Хэм
Сегодня, 13:50
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