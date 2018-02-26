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Гендиректор "Амкара": ничего не предвещает переноса матча с "Авангардом"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что вариант с переносом матча 1/4 финала Кубка России против "Авангарда" не рассматривается. Игра состоится 27 февраля в Перми.

– Состоится ли во вторник кубковый матч с "Авангардом" или есть вероятность, что его могут перенести?

– Это не ко мне вопрос. Принимать решение будет инспектор и судьи. На сегодняшний день ничего не предвещает переноса матча, хотя прогноз не очень благоприятный. Обещают снегопад.

– Что делается для сохранения газона?

– Сейчас газон у нас в хорошем состоянии, зеленый. Мы его расчистили. Работает подогрев. На данную минуту я не вижу проблем с ним. А когда пойдет снег, я не знаю, что будет.

СЭ
Теги: Амкар
Сегодня, 12:11
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