Гендиректор "Амкара": ничего не предвещает переноса матча с "Авангардом"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что вариант с переносом матча 1/4 финала Кубка России против "Авангарда" не рассматривается. Игра состоится 27 февраля в Перми.– Это не ко мне вопрос. Принимать решение будет инспектор и судьи. На сегодняшний день ничего не предвещает переноса матча, хотя прогноз не очень благоприятный. Обещают снегопад.– Сейчас газон у нас в хорошем состоянии, зеленый. Мы его расчистили. Работает подогрев. На данную минуту я не вижу проблем с ним. А когда пойдет снег, я не знаю, что будет.