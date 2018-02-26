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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Уфа" продлила контракт с Бояном Йокичем
Защитник сборной Словении Боян Йокич продлил соглашение с "Уфой", передает пресс-служба уфимской команды.
Йокич перешёл в "Уфу" в феврале прошлого года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
Йокич перешёл в "Уфу" в феврале прошлого года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
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