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"Уфа" продлила контракт с Бояном Йокичем

Защитник сборной Словении Боян Йокич продлил соглашение с "Уфой", передает пресс-служба уфимской команды.

Йокич перешёл в "Уфу" в феврале прошлого года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
Теги: Уфа
Сегодня, 13:42
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 13:43) #
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...я имею свой Боян, я на ем футбол пистоню - не найти во мне изъян


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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