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"Кальяри" на своем поле с крупным счетом проиграл "Наполи"

"Кальяри" на своем поле с крупным счетом проиграл "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

26 тур

"Кальяри" – "Наполи" 0:5

Голы: Кальехон, 29, Мертенс, 42, Гамшик, 61, Инсинье, 72 (пен.), Руй, 90

"Кальяри": Краньо, Ликоянни, Кастан, Чеппители, Романья, Фараго, Барелла (Дейола, 77), Педро, Падоин (Ионицэ, 59), Паволетти, Хан (Коссу, 62)

"Наполи": Рейна, Хюсай (Маджо, 73), Руй, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 75), Аллан, Гамшик, Мертенс (Зелиньски, 64), Кальехон, Инсинье

Предупреждения: Кулибали, 31, Барелла, 35, Кастан, 71
Теги: Кальяри Наполи
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