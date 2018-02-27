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Илья Геркус: на матче со "Спартаком" соберем рекордную выручку

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб соберет рекордную матчевую выручку за всю историю клуба по итогам игры 21-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

Матч пройдет 4 марта на стадионе "Локомотив", который вмещает 28800 человек.

"Пять дней до матча "Локомотив" - "Спартак". Реализовано более 85% билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба! А ведь продажи еще открыты.

Половина билетов реализована по клубным картам, и это также не менее важный для нас рекорд! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово", - написал Геркус в Инстаграме

Напомним, минимальная стоимость билета составляет 1800 рублей.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 14:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Норм игра будет!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще бы, такую цену заломил на билеты для гостей, гандон


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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