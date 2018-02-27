Илья Геркус: на матче со "Спартаком" соберем рекордную выручку

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб соберет рекордную матчевую выручку за всю историю клуба по итогам игры 21-го тура премьер-лиги со "Спартаком".Матч пройдет 4 марта на стадионе "Локомотив", который вмещает 28800 человек."Пять дней до матча "Локомотив" - "Спартак". Реализовано более 85% билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба! А ведь продажи еще открыты.Половина билетов реализована по клубным картам, и это также не менее важный для нас рекорд! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово", - написал Геркус в ИнстаграмеНапомним, минимальная стоимость билета составляет 1800 рублей.