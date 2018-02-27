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"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу"

"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

26 тур

"Эспаньол" – "Реал Мадрид" 1:0

Голы: Морено, 90+3

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, К. Санчес, Давид Лопес, Дардер, В. Санчес (Гранеро, 70), Пьятти (Баптистау. 79), Морено, Гарсия

"Реал Мадрид": Навас, Хакими, Начо, Рамос, Варан, Ковачич (Майораль, 89), Льоренте, Иско (Бензема, 69), Асенсио, Васкес, Бэйл (Сибальос, 81)

Предупреждения: Бэйл, 37, Кариколь, 81
Теги: Эспаньол Реал
Вчера, 23:55
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1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Реал совсем плох.
В этом сезоне им ЛЧ не взять ни за что.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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