"Реал" на выезде проиграл "Эспаньолу" в матче 26-го тура чемпионата Испании.Чемпионат Испании26 турМорено, 90+3"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, К. Санчес, Давид Лопес, Дардер, В. Санчес (Гранеро, 70), Пьятти (Баптистау. 79), Морено, Гарсия"Реал Мадрид": Навас, Хакими, Начо, Рамос, Варан, Ковачич (Майораль, 89), Льоренте, Иско (Бензема, 69), Асенсио, Васкес, Бэйл (Сибальос, 81)Предупреждения: Бэйл, 37, Кариколь, 81