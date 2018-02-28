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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алан Дзагоев: поиграть в другом чемпионате хочется, но не можется
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков на официальной странице национальной команды "ВКонтакте".
— Пока не задумывался, чем буду заниматься после завершения карьеры. Пока есть время, буду играть.
— Не хочется ли попробовать силы в другом чемпионате?
— Хочется, но не можется.
— Самый красивый гол в карьере.
— Наверное, с "Волгой", когда пробил через себя.
— Назовите самый запоминающийся матч.
— Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с чехами. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже тогда был чемпионский год.
— Кто будет капитаном сборной на чемпионате мира? Готовы ли взять на себя такую ответственность?
— Думаю, капитаном будет Игорь Акинфеев. На себя бы такую ответственность не хотел брать.
— Играть при домашних трибунах легче, сложнее или нет особой разницы?
— Само собой, на домашнем стадионе всегда уютнее играть. Когда тебя поддерживают свои же болельщики, это намного лучше.
— Общаешься ли с товарищами по команде вне поля?
— Чаще всего общаюсь с Набабкиным. Также общаемся с Щенниковым, Васиным.
— Играете ли в компьютерные игры?
— Да, играю в Counter-Strike: Global Offensive.
ВИДЕО - здесь
— Пока не задумывался, чем буду заниматься после завершения карьеры. Пока есть время, буду играть.
— Не хочется ли попробовать силы в другом чемпионате?
— Хочется, но не можется.
— Самый красивый гол в карьере.
— Наверное, с "Волгой", когда пробил через себя.
— Назовите самый запоминающийся матч.
— Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с чехами. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже тогда был чемпионский год.
— Кто будет капитаном сборной на чемпионате мира? Готовы ли взять на себя такую ответственность?
— Думаю, капитаном будет Игорь Акинфеев. На себя бы такую ответственность не хотел брать.
— Играть при домашних трибунах легче, сложнее или нет особой разницы?
— Само собой, на домашнем стадионе всегда уютнее играть. Когда тебя поддерживают свои же болельщики, это намного лучше.
— Общаешься ли с товарищами по команде вне поля?
— Чаще всего общаюсь с Набабкиным. Также общаемся с Щенниковым, Васиным.
— Играете ли в компьютерные игры?
— Да, играю в Counter-Strike: Global Offensive.
ВИДЕО - здесь
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