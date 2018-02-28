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Алан Дзагоев: поиграть в другом чемпионате хочется, но не можется

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков на официальной странице национальной команды "ВКонтакте".

— Пока не задумывался, чем буду заниматься после завершения карьеры. Пока есть время, буду играть.

— Не хочется ли попробовать силы в другом чемпионате?

— Хочется, но не можется.

— Самый красивый гол в карьере.

— Наверное, с "Волгой", когда пробил через себя.

— Назовите самый запоминающийся матч.

— Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с чехами. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже тогда был чемпионский год.

— Кто будет капитаном сборной на чемпионате мира? Готовы ли взять на себя такую ответственность?

— Думаю, капитаном будет Игорь Акинфеев. На себя бы такую ответственность не хотел брать.

— Играть при домашних трибунах легче, сложнее или нет особой разницы?

— Само собой, на домашнем стадионе всегда уютнее играть. Когда тебя поддерживают свои же болельщики, это намного лучше.

— Общаешься ли с товарищами по команде вне поля?

— Чаще всего общаюсь с Набабкиным. Также общаемся с Щенниковым, Васиным.

— Играете ли в компьютерные игры?

— Да, играю в Counter-Strike: Global Offensive.

ВИДЕО - здесь
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 11:46
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(1)
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: mikelo73
очередной раб гинера

А ты смешной laughing laughing laughing laughing smile laughing
Расскажи это миранчуку и фернандешу wink
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:22) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
потому что не нужен никому,Гинер на одном пиаре разорился за столько летsmile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
очередной раб гинера
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
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