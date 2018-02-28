Людмила Чернова: стадион "Фишт" после ЧМ не будет только демонстрационной площадкой

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова рассказала, что на стадионе "Фишт" не планируется никаких тестовых мероприятий, арена полностью готова к ЧМ-2018, передает корреспондент- Мы в прошлом году провели три тестовых игры на высоком уровне. С учетом билетной программы, с учетом прохождения зрителей через рамки. Поэтому сейчас необходимости нет, у нас все в рабочем режиме. Мы ждем чемпионата мира. Первая игра Испания - Португалия, отлично, что нам доверили такой матч. До ЧМ-2018 товарищеских матчей здесь уже не будет. Конечно, на поле по социальным программам играют дети, проводят мастер-классы с участием футболистов высокого уровня, это все доступно. Но по официальной программе мы не играем до чемпионата мира.- Пока нет. У нас после Кубка конфедераций уже были желающие. К нам обращались московские топовые команды и не только, которые хотели бы здесь иметь вторую площадку для проведения игр Кубка России.- Домашняя команда, конечно, будет здесь играть. Стадион не будет демонстрационной площадкой, чтобы только другие команды здесь играли. Конечно, будет играть местная команда. Какая - пока не готова сказать.