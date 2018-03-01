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Азамат Засеев: мяч будет деревянный, ноги замерзнут. Но что делать?

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ с московским "Динамо", который пройдет 4 марта.

"Конечно, погода будет мешать, мяч будет деревянный, ноги замерзнут. Но что делать? Нужно принимать это как должное, выходить и биться при своих болельщиках.

Хорошо, что первая игра – домашняя. Надеюсь, наши дорогие болельщики придут и помогут нам. Думаю, вместе у нас все получится", - передает слова Засеева "Советский спорт" со ссылкой на эфир "ТК БСТ".
Теги: Уфа
Сегодня, 11:43
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