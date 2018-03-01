Юрий Семин: поздравляю "Спартак", который смог отстоять интересы своих футболистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно переноса четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" из-за морозов."Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!Почему же игроки "Локомотива", "ЦСКА", "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат", - написал Семин в Инстаграме.