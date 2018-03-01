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Юрий Семин: поздравляю "Спартак", который смог отстоять интересы своих футболистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно переноса четвертьфинала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" из-за морозов.

"Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно!

Почему же игроки "Локомотива", "ЦСКА", "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат", - написал Семин в Инстаграме.
Теги: Семин Локомотив Спартак
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№34 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Цитата: Джонни
РеФеСе будет думать башкой, а не жoпой.

О том и речь. Начать надо с разрешения крытых залов. У нас Север, а не Турция! С календарем сложнее - башкой там думать некому

Начать надо с возвращения системы весна-осень и все подобные проблемы уйдут.

Цитата: Lokoflesh
Я Палыча безмерно уважаю, но сравнивать чемпионат и кубок нельзя, их проводят разные организации и по разным правилам.
Только вот странные эти организации, Спартак не захотел играть при -15 и мнение Крыльев Советов как-бы и уже неважно.
И на другой стороне Рфпл, вроде бы созданная для защиты и продвижения клубов, состоящих в Рфпл запрещает перенос матча Локо в Хабаровске на рез. день.
Ну и нужно что-то решать с "рекомендациями" Уефа, почему эта рекомендация всплыла именно в матчес командой, захотевшей сьэкономить силы перед другой важной игрой,
А Амкар и Ска об этом даже и не заикнулись и теперь наверняка чувствуют себя ущемлеными.
Ну и какая-же роль у главного арбитра матча, когда его решение играть может быть разбито "рекомендацией" Уефа и нежеланием ОДНОЙ команды играть матч.

Ответ один: читайте правила. Попробовали бы сказать нет и было бы всем счастье.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№33 Написал: Clover (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Джонни
РеФеСе будет думать башкой, а не жoпой.

О том и речь. Начать надо с разрешения крытых залов. У нас Север, а не Турция! С календарем сложнее - башкой там думать некому


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№32 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Чисто теоретически, в этом и последующем чемпах, мы можем получить кучу переносов матчей из-за дубаря -15 и ниже, при условии сохранения уровня долбоибизма при составлении календаря на сезон.

Но если случай со Спартаком и КС единственный на сегодня и поставить матч Кубка на свободный день не составляет проблем, то в случае повальных переносов (март-апрель могут оч сильно куражить и заставлять яйцами звенеть) - РеФеСе будет думать башкой, а не жoпой.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№31 Написал: Clover (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: avnik
У нас свой регламент и любой может с ним ознакомиться. )))


Вот примерно это и воют болотные))) Дебилы - что с них взять)))

Цитата: Lokoflesh
Только вот странные эти организации, Спартак не захотел играть при -15 и мнение Крыльев Советов как-бы и уже неважно.

Вот странные организации, Крылья Советов не захотели переносить матч в Сочи или Краснодар - и мнение Спартака - как бы неважно. Правила УЕФА абсолютно логичны - травмоопасно так играть, но коль договорились и обе команды за - вперед, калечьтесь! КрыСам понятен профит игры сейчас и игры в Самаре. Но мы-то калечится не хотим, у нас и так лазарет полон.
Все. Крысы не захотели играть в футбол, на нормальном поле - имели право по регламенту. Мы не захотели играть на ненормальном и на морозе - тоже имеем право


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№30 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:30) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я Палыча безмерно уважаю, но сравнивать чемпионат и кубок нельзя, их проводят разные организации и по разным правилам.
Только вот странные эти организации, Спартак не захотел играть при -15 и мнение Крыльев Советов как-бы и уже неважно.
И на другой стороне Рфпл, вроде бы созданная для защиты и продвижения клубов, состоящих в Рфпл запрещает перенос матча Локо в Хабаровске на рез. день.
Ну и нужно что-то решать с "рекомендациями" Уефа, почему эта рекомендация всплыла именно в матчес командой, захотевшей сьэкономить силы перед другой важной игрой,
А Амкар и Ска об этом даже и не заикнулись и теперь наверняка чувствуют себя ущемлеными.
Ну и какая-же роль у главного арбитра матча, когда его решение играть может быть разбито "рекомендацией" Уефа и нежеланием ОДНОЙ команды играть матч.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№29 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
девки

но но но. нам чужого не надо
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№28 Написал: safonas (Сегодня, 14:21) #
  • +4
  •  (8)

может хоть эта ситуация вправит немного мозг и заставит думать руководство... вот чаще бы все клубы так поступали, глядишь и наладилась ситуация, а то как терпилы, ну нам сказали играйте, мы и играем в -20, а то что половина игроков заканчивает с травмами никого не интересует! футбол для людей, а не для галочки!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№27 Написал: avnik море (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок, а что ты тут лепишь про международные матчи? )))

mikelo73, а ты играл в футбол (в майке и трусах) при -15? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№26 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:11) #
  • -7
  •  (21)
online
Болеет за:
«Локомотив»
молодец шпалыч все по делу....а свинушкам клеймо ссыкуны и трусы - девки
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№25 Написал: avnik море (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Правдоруб,

Да не смеши...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№24 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Да, дурдом - и то и это. Решение играть или нет - принимает судья и инспектор матча. Любой отказ команды играть - грозит техническим поражением. Если нам его не дали, то значит у РФС есть проблемы с документами. ))) И видимо наше руководство лучше про это знает...

Мда.....бОльшего бреда трудно было придумать.
Несколько лет назад судейский отдел Союза европейских футбольных ассоциаций в преддверии очередной зимы разослал арбитрам письма с разъяснениями, касающимися возможности проведения международных матчей при низких температурах. По рекомендациям УЕФА на проведение матча при температуре минус 15 градусов и ниже должны дать согласие представители обеих команд.
В меморандуме, в частности, говорилось: "У УЕФА нет документа, однозначно устанавливающего температуру, при которой проведение матчей невозможно. Однако, основываясь на советах врачей, УЕФА рекомендует в случаях, когда температура воздуха, чей замер сделан у поля, за час до игры ниже 15 градусов по Цельсию, делегат встречи должен убедиться, что обе команды согласны в ней участвовать. В таких ситуациях мы рекомендуем делегату заручиться устным согласием представителей сторон. Если одна из команд не готова выйти на поле при температуре воздуха ниже 15 градусов по Цельсию, арбитру следует отменить матч. На стадионах, где температура выше, судьи должны сделать все возможное, чтобы игры состоялись в соответствии с расписанием".


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№23 Написал: avnik море (Сегодня, 14:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Цитата: avnik
И видимо наше руководство лучше про это знает...

При -15 матч проводится ТОЛЬКО с согласия ОБЕИХ команд. Регламент УЕФА


А при чем здесь регламент УЕФА? У нас свой регламент и любой может с ним ознакомиться. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№22 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 13:56) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Рубин»
avnik,
Проблемы у РФС не с документами, а с деньгами и чувством собственного достоинства... Нужно было МУТКО погасить долги РФС и стал Спартак чемпионом.. пообещал Кубок отдать, если повторить самостоятельно кабинетное чемпионство не удастся, и все для этого делает, перенося матчи на весну и удобное для Федуна время. Так-что, не передергивай... Второй абзац Семина ответил на все вопросы иеродливых лукойловских отморозков.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: Clover (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (14)
online

Цитата: avnik
И видимо наше руководство лучше про это знает...

При -15 матч проводится ТОЛЬКО с согласия ОБЕИХ команд. Регламент УЕФА


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: avnik море (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Отказ Крыльев оказался не внушительным))


Да, дурдом - и то и это. Решение играть или нет - принимает судья и инспектор матча. Любой отказ команды играть - грозит техническим поражением. Если нам его не дали, то значит у РФС есть проблемы с документами. ))) И видимо наше руководство лучше про это знает...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№19 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:49) #
  • +3
  •  (9)
online

У человека и тренера ....правильный подход к жизни и специальности...по этому ВСЕ его уважают.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№18 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:48) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вот за что уважаю Палыча, всегда смотрит в корень, в отличие от горлопанов


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Отказ Крыльев оказался не внушительным))

Он в итоге для Самары оказался глупым и не выгодным
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№16 Написал: Clover (Сегодня, 13:31) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: serega_user
Отказ Крыльев оказался не внушительным))

Отказ от чего? От переноса матча - внушительным, не играли в Сочи, Краснодаре, или Москве.
Точно та же ситуация - один клуб не согласен, значит, нельзя


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:23) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Однако дальневосточный клуб ответил решительным отказом.

Отказ Крыльев оказался не внушительным))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
мы Спартак, а вы... увы.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: prime
вы в апреле тоже свободны будете, только уже переносить нечего...


Вопрос в другом. Если бы вы сейчас были заняты с надеждой быть занятыми и в апреле, перенесли бы?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№12 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 13:18) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
А чего все на Палыча набросились? Правильно он сказал. Молодцы мы, что воспользовались правом не гробить игроков.
Плохо, что другие, кто имел на это право, не воспользовался и рисковал их здоровьем.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
О чем и речь! Избирательные решения. Другим бы не перенесли. Плаксивые чемпионы.


Топовый российский футбольный клуб «Локомотив» на прошлой неделе обратился к руководству «СКА-Хабаровска» с просьбой перенести матч в Сочи или Москву, ссылаясь на холодную погоду в краевом центре в день игры. Матч пройдет 27 ноября 2017, и по прогнозам синоптиков температура воздуха опустится примерно до -12 градусов. Однако дальневосточный клуб ответил решительным отказом.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Перенос игры конкурента на апрель в наших интересах. Будет гонка, не все выдержат...а тут еще одна игра, в Самаре весной поле всегда было похоже на огород...

они из ек слились, играть будут меньше, спартакусы одним словом
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:07) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
сколько вылезает дураков от других клубов, в связи с этой темой... дома по кнопкам стучать в тепле много геройства не надо... мамка за хлебом пошлет и то будете ныть, что там холодно 50 метров до магазина пробежаться... а тут прям на защите непонятно чего строчат и строчат... smile
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Почему же игроки "Локомотива", "ЦСКА", "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?

Если хоть в одном из этих матчей температура была минус 15 и ниже, то это вопрос к руководствам данных команд, не пожелавшим отстаивать интересы своих футболистов.
Видно, не было причин аппелировать к положению... Ну, не было "нужной" температуры!

А , если была, то см. выше.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если есть возможность не играть в такой холод на таких полях-лучше не играть.
Если есть возможность не играть ради 400 зрителей,чтобы потом сыграть при полном стадионе в комфортных условиях для болельщика-нужно не играть.
Пусть гнидер со своими лоббистами попробует порезвиться на футбольных полях.Сейчас они свободны.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Перенос игры конкурента на апрель в наших интересах. Будет гонка, не все выдержат...а тут еще одна игра, в Самаре весной поле всегда было похоже на огород...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Так все просто - им теперь есть, куда переносить...

вы в апреле тоже свободны будете, только уже переносить нечего...
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
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