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Павел Погребняк: что для меня матч со "Спартаком"? Он еще никуда не вышел

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал возможную встречу со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

"Что для меня будет значить матч со "Спартаком"? Во-первых, он еще никуда не вышел. Во-вторых, играть осталось совсем немного, поэтому любые матчи с сильными соперниками всегда приветствовал и буду приветствовать.

Если "Спартак" будет играть в Питере, я только за. В любом другом случае пусть это будут "Крылья Советов". Все мы знаем, что клуб из Питера является принципиальным соперником "Спартака", - передает слова Погребняка "Чемпионат".
Теги: Погребняк Спартак Тосно
Сегодня, 13:59
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