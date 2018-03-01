Илья Геркус: матч со "Спартаком" будет решающим для них, но не для нас

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги со «Спартаком».– Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.– Ну, это выбор правообладателя.– Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков – Ари и Ведрана Чорлуку. Посмотрите в таблицу – там у нас все хорошо.