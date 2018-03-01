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Илья Геркус: матч со "Спартаком" будет решающим для них, но не для нас

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги со «Спартаком».

– Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство.

– Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.

– При этом дерби не будет показано по общедоступному телевидению.

– Ну, это выбор правообладателя.

– Зимой «Локомотив» никого не купил. Это означает, что в команде все хорошо?

– Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков – Ари и Ведрана Чорлуку. Посмотрите в таблицу – там у нас все хорошо.

Sport24
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:59
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№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ахах,клоун реально,сравнил локо с нам

Действительно. Локомотив опережает Спартак на 8 очков и продолжает играть в еврокубке. Какое уж тут сравнение.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 15:14) #
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online

Руководители клубов должны быть по скромнее.Несколько неудачных игр,и отрыв в восемь очков превратится в отставание.От травм ни кто не застрахован.Все таки 10 матчей впереди.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В матче с Локо Спартак может расщитывать только на мастерство Адриано и Промеса и умение нырять Самеда, оборона Спартака это пустое место, может быть итальянец что-нибудь подшаманит, хотя как тактик он ноль.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях

У него точно крышу снесло,такого хвастуна президента я ещё не видал.Ахах,клоун реально,сравнил локо с нами.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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