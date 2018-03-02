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"Барселона" не смогла обыграть "Лас-Пальмас"

"Барселона" не смогла обыграть "Лас-Пальмас" в матче 26-го тура Ла Лиги.

Чемпионат Испании

26 тур

"Лас-Пальмас" – "Барселона" 1:1

Голы: Месси, 21, Кальери, 48 (пен.)

"Лас-Пальмас": Чичисола, Агиррегарай, Кастельяно, Чимо, Гальвес, Гомес (Аквилани, 70), Халилович, Этебо, Самперио, Кальери, Тана

"Барселона": Штеген, Динь, Вермален, Юмтити, Видаль (Коутиньо, 57), Роберто, Бускет, Паулиньо (Ракитич, 63), Иньеста, Суарес, Месси

Предупреждения: Агиррегарай, 5, Кастельяно, 10, Чимо, 20, Динь, 24, Роберто, 41, Юмтити, 52, Этебо, 66, Гальвес, 68, Кальери, 90+4
Теги: Лас-Пальмас Барселона
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