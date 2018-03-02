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Гарри Кейн признан игроком 2017 года в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком 2017 года в английской премьер-лиге. Англичанин получил получил награду London Football Awards.

Другими претендентами были одноклубники Кейна Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.

Теги: Кейн
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