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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гарри Кейн признан игроком 2017 года в АПЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком 2017 года в английской премьер-лиге. Англичанин получил получил награду London Football Awards.
Другими претендентами были одноклубники Кейна Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.
Другими претендентами были одноклубники Кейна Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.
?Very proud to win the @premierleague player of the year at the London Football Awards last night. Great work done by the @Willow_Fdn ? #LFA18 pic.twitter.com/3HLSQonNL5— Harry Kane (@HKane) March 2, 2018
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