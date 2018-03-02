Гарри Кейн признан игроком 2017 года в АПЛ

?Very proud to win the @premierleague player of the year at the London Football Awards last night. Great work done by the @Willow_Fdn ? #LFA18 pic.twitter.com/3HLSQonNL5 — Harry Kane (@HKane) March 2, 2018

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн признан лучшим игроком 2017 года в английской премьер-лиге. Англичанин получил получил награду London Football Awards.Другими претендентами были одноклубники Кейна Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен, а также защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.