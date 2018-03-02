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Гаджи Гаджиев: решение покинуть "Амкар" не было спонтанным

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев принял решение покинуть свой пост, передает официальный сайт пермяков.

Специалист, возглавлявший команду с декабря 2014-го года, тепло попрощался с сотрудниками клуба, которые пожелали ему всяческих удач во всех его будущих начинаниях.

– Решение не было спонтанным, – прокомментировал Гаджи Гаджиев свое решение. – На него повлияли многие причины – какие-то из них более существенно, а что-то стало уже последней каплей. Но это – не самое важное, о чем имеет смысл говорить сейчас. Главное – то, какая работа была проделана за эти три года в "Амкаре" и та жизнь, которая была прожита мной в Перми. Она была содержательной, интересной.

В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Премьер-лиге была ничтожно мала, и когда на финише турнира "Амкар" обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в "Амкаре" была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне Премьер-лиги. Футболисты "Амкара" играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве.

Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местом принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжёлые времена "Амкар" продал порядка семи игроков, и благодаря этому сохранял определённую финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.

Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли, благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и все, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы – тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.

Человек – существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас – наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце.
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 13:37
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№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:08) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
причина одна:денег нет но вы держитесь))
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пора перестать маяться херней и сократить ПЛ до 12 команд
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я понимаю денег нет и не предвидится, но предсезонку же прошел, мог бы и доработать сезон


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Амкар плавно готовят к ФНЛ. Я вообще думаю, что желающих туда попасть будет большая туча. Включая Рубин.
Хабаровск уже там.
На 3 оставшиеся места будет битва из нежелающих играть в РФПЛ. Кроме Динамы, разумеется.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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