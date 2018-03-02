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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гаджи Гаджиев: решение покинуть "Амкар" не было спонтанным
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев принял решение покинуть свой пост, передает официальный сайт пермяков.
Специалист, возглавлявший команду с декабря 2014-го года, тепло попрощался с сотрудниками клуба, которые пожелали ему всяческих удач во всех его будущих начинаниях.
– Решение не было спонтанным, – прокомментировал Гаджи Гаджиев свое решение. – На него повлияли многие причины – какие-то из них более существенно, а что-то стало уже последней каплей. Но это – не самое важное, о чем имеет смысл говорить сейчас. Главное – то, какая работа была проделана за эти три года в "Амкаре" и та жизнь, которая была прожита мной в Перми. Она была содержательной, интересной.
В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Премьер-лиге была ничтожно мала, и когда на финише турнира "Амкар" обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в "Амкаре" была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне Премьер-лиги. Футболисты "Амкара" играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве.
Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местом принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжёлые времена "Амкар" продал порядка семи игроков, и благодаря этому сохранял определённую финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.
Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли, благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и все, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы – тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.
Человек – существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас – наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце.
Специалист, возглавлявший команду с декабря 2014-го года, тепло попрощался с сотрудниками клуба, которые пожелали ему всяческих удач во всех его будущих начинаниях.
– Решение не было спонтанным, – прокомментировал Гаджи Гаджиев свое решение. – На него повлияли многие причины – какие-то из них более существенно, а что-то стало уже последней каплей. Но это – не самое важное, о чем имеет смысл говорить сейчас. Главное – то, какая работа была проделана за эти три года в "Амкаре" и та жизнь, которая была прожита мной в Перми. Она была содержательной, интересной.
В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Премьер-лиге была ничтожно мала, и когда на финише турнира "Амкар" обыграл практически всех лидеров чемпионата. За три года работы в "Амкаре" была подготовлена целая группа футболистов, способных играть на уровне Премьер-лиги. Футболисты "Амкара" играли в главной команде России и в национальных сборных других стран, все они прибавляли в мастерстве.
Это важная часть нашей работы, о которой говорят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице. Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местом принципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков, особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, более ценно. В тяжёлые времена "Амкар" продал порядка семи игроков, и благодаря этому сохранял определённую финансовую стабильность. Это показатель качественной работы тренерского состава.
Думаю, что мои помощники за это время заметно выросли, благодаря терпению и профессионализму, которые они проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы проводили на стадионе практически сутки напролёт, и все, что касается подготовки команды к тренировкам и играм, решали коллегиально. Во время подготовки к весенней части сезона и Евсеев и Каряка самостоятельно проводили тренировочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть работы – тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они вполне готовы к самостоятельной работе.
Человек – существо социальное. Когда заканчивается какой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения. Для меня этот момент сейчас – наиболее сложный. И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце.
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