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Вадим Евсеев - и. о. главного тренера "Амкара"

Вадим Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера "Амкара".

Напомним, специалист в течение трех лет был одним из ассистентов прежнего наставника Гаджи Гаджиева, который ранее объявил о своем уходе из клуба.
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 13:54
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