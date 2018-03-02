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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Резвухин: это решение Гаджиева, которое, к сожалению, мы вынуждены принять
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал уход главного тренера команды Гаджи Гаджиева.
"Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах.
В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам.
Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства", - передает слова Резвухина
пресс-служба "Амкара".
"Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах.
В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам.
Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства", - передает слова Резвухина
пресс-служба "Амкара".
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