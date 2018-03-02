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Курбан Бердыев: при счете 1:0 нам надо было забивать

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1), отметив, что махачкалинцы в концовке встречи заслужили ничейный результат.

"При счете 1:0 нам надо было реализовывать один из тех моментов, которые у нас были. Думаю, в конце было бы проще. Но надо отдать должное хозяевам, их желанию сравнять счет, желанию борьбы. В концовке они заслужили, чтобы сравнять счет", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.
Теги: Бердыев Рубин Анжи
Вчера, 23:44
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