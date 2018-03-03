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На матче "Зенит" - "Амкар" ожидается до 45 тысяч зрителей

На матче 21-го тура между "Зенитом" и "Амкаром" ожидается до 45 тысяч зрителей, передает пресс-служба петербургской команды. Пермяков поддержат до 130 болельщиков.

Игра пройдет при закрытой крыше стадиона "Санкт-Петербург". "Зенит" сыграет в лазурной форме, "Амкар" – в бело-красной.
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 13:34
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№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:09) #
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online

Цитата: vovei
Бездомных заманивают бесплатными билетами и горячей едой, надо как-то делать посещаемость, хорошо, что деньги бюджетные...

На Спартак ничем не заманишь,так что сглотни слюну зависти и рассказывай про прошлый век "великих и могучих..." Начни на ветке Локомотив-Спартак молодёжные...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Яamon (Сегодня, 15:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
неплохо для амкара
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: vovei (Сегодня, 14:46) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бездомных заманивают бесплатными билетами и горячей едой, надо как-то делать посещаемость, хорошо, что деньги бюджетные...
Регистрация: 6.04.2017 [жалоба]
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