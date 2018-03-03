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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Черданцев: не вижу предпосылок для того, чтобы "Локомотив" вдруг начал тормозить
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о перспективах "Локомотива" стать чемпионом России в текущем сезоне.
"У "Локомотива" есть все шансы на чемпионство, ведь для того, чтобы их обошли соперники, "Локо" должен проиграть три матча, при условии что кто-то из преследователей пройдет дистанцию без потерь.
Не вижу предпосылок для того, чтобы "Локо" вдруг так начало тормозить: мы увидели в исполнении "Локомотива" в матчах "Ниццей", что команда хорошо провела межсезонье, сохранила командный дух, который помог выйти в лидеры в первой части чемпионата.
Если "Локомотив" выиграет чемпионат, это будет здорово: когда какая-то новая команда, тем более популярная и титулованная, которая давно не была в лидерах, возвращает себе 1 место, это, безусловно, дает новый виток интереса к футболу в стране.
Обратите внимание, как повысилась заполняемость "РЖД-Арены". В -15 приходят 15-17 тысяч зрителей, это о многом говорит", - приводит слова Черданцева "Комсомольская правда".
"У "Локомотива" есть все шансы на чемпионство, ведь для того, чтобы их обошли соперники, "Локо" должен проиграть три матча, при условии что кто-то из преследователей пройдет дистанцию без потерь.
Не вижу предпосылок для того, чтобы "Локо" вдруг так начало тормозить: мы увидели в исполнении "Локомотива" в матчах "Ниццей", что команда хорошо провела межсезонье, сохранила командный дух, который помог выйти в лидеры в первой части чемпионата.
Если "Локомотив" выиграет чемпионат, это будет здорово: когда какая-то новая команда, тем более популярная и титулованная, которая давно не была в лидерах, возвращает себе 1 место, это, безусловно, дает новый виток интереса к футболу в стране.
Обратите внимание, как повысилась заполняемость "РЖД-Арены". В -15 приходят 15-17 тысяч зрителей, это о многом говорит", - приводит слова Черданцева "Комсомольская правда".
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