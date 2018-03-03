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Георгий Черданцев: не вижу предпосылок для того, чтобы "Локомотив" вдруг начал тормозить

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о перспективах "Локомотива" стать чемпионом России в текущем сезоне.

"У "Локомотива" есть все шансы на чемпионство, ведь для того, чтобы их обошли соперники, "Локо" должен проиграть три матча, при условии что кто-то из преследователей пройдет дистанцию без потерь.

Не вижу предпосылок для того, чтобы "Локо" вдруг так начало тормозить: мы увидели в исполнении "Локомотива" в матчах "Ниццей", что команда хорошо провела межсезонье, сохранила командный дух, который помог выйти в лидеры в первой части чемпионата.

Если "Локомотив" выиграет чемпионат, это будет здорово: когда какая-то новая команда, тем более популярная и титулованная, которая давно не была в лидерах, возвращает себе 1 место, это, безусловно, дает новый виток интереса к футболу в стране.

Обратите внимание, как повысилась заполняемость "РЖД-Арены". В -15 приходят 15-17 тысяч зрителей, это о многом говорит", - приводит слова Черданцева "Комсомольская правда".
Теги: Черданцев Локомотив
Сегодня, 13:51
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№3 Написал: Яamon (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
не видишь? ну и славненько

и правильно делает. кто нас затормозит? команда, опущенная ливером со счетом 7-0? или команда, пропустившая дворовый гол от 40-летнего адуриса?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 15:00) #
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  •  (3)
online

С чердака кукушка давно сбежала, это сквозняки там воют


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:56) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
не видишь? ну и славненько.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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