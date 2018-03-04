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"Химки" на выезде победили "Волгарь"

"Химки" обыграли "Волгарь" в матче 26-го тура первенства России в ФНЛ.

ФНЛ

26 тур

"Волгарь" – "Химки" 0:2

Голы: Мостовой, 2, Веркашанский, 58

"Волгарь": Терновский, Запрудских, Григорьев, Бердников, Иванов, Болонин, Пустозеров, Бабаев, (Ящук, 56), Шалаев, Бабырь, Cоломатин.

"Химки": Исупов, Лисинков, Лапин, Шумских, Алибеков, Мостовой, Поярков, Талалай, Машуков, Пичугин, Веркашанский.

Предупреждения: Алибеков, 29, Веркашанский, 44, Шалаев, 52, Соломатин, 62
Теги: Химки Волгарь
Сегодня, 14:03
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