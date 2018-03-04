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Матч "Дженоа" - "Кальяри" также перенесен

Матч 27-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Кальяри" не состоится.

Об его отмене стало известно примерно за 15 минут до стартового свистка. Причиной стала скоропостижная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори.
Теги: Дженоа Кальяри
Сегодня, 14:38
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