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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:01
Александр Мейтин: нам не удалось достичь компромисса с "Локомотивом" по баннерам "Спартака" (1)
Александр Мейтин: нам не удалось достичь компромисса с "Локомотивом" по баннерам "Спартака" (1)
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Александр Мейтин: стараемся решить вопрос о перфомансе болельщиков "Спартака" до начала матча (1)
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"Тосно" - это похороны? Команда Парфенова победила в Хабаровске и оставила СКА практически без шансов (1)
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Бывший защитник "Амкара": игроки "Зенита" - реальные бомжи. Желаю им вылета из еврокубков (12)
Бывший защитник "Амкара": игроки "Зенита" - реальные бомжи. Желаю им вылета из еврокубков (12)
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Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"
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Матч "Дженоа" - "Кальяри" также перенесен
Матч 27-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Кальяри" не состоится.
Об его отмене стало известно примерно за 15 минут до стартового свистка. Причиной стала скоропостижная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори.
Об его отмене стало известно примерно за 15 минут до стартового свистка. Причиной стала скоропостижная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори.
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