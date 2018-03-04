Галактионов: может, у Иванова сердце остановилось? Почему "Арсенал" не уважает правила fair-play?

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов был возмущён тем, что игроки тульского "Арсенала" отобрали мяч у травмировавшегося Олега Иванова и забили победный гол на 92-й минуте матча.- По красной карточке Родолфо трудно говорить, там было большое скопление игроков, надо предметно у судьи спрашивать. А что касается гола, то у человека травма, наверное, какие-то принципы fair-play должны соблюдаться. Человек не может встать. Мало ли что с ним случилось, может, он сознание потерял, может, у него сердце остановилось, не дай Бог. Почему команда соперника не уважает общие правила, что это такое? На наш взгляд, это недопустимо.- Наверное, это по первому тайму. Во 2-м мы играли с подавляющим преимуществом, имели моменты. Команда соперника 2 раза дошла до ворот. Игру, которую должны были выигрывать, мы, к сожалению, проиграли, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш Футбол".