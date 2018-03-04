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Галактионов: может, у Иванова сердце остановилось? Почему "Арсенал" не уважает правила fair-play?

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов был возмущён тем, что игроки тульского "Арсенала" отобрали мяч у травмировавшегося Олега Иванова и забили победный гол на 92-й минуте матча.

- По красной карточке Родолфо трудно говорить, там было большое скопление игроков, надо предметно у судьи спрашивать. А что касается гола, то у человека травма, наверное, какие-то принципы fair-play должны соблюдаться. Человек не может встать. Мало ли что с ним случилось, может, он сознание потерял, может, у него сердце остановилось, не дай Бог. Почему команда соперника не уважает общие правила, что это такое? На наш взгляд, это недопустимо.

- "Ахмат" не так часто доставлял мяч за спину игрокам соперника, хотя создавал моменты таким образом. В чём причина?

- Наверное, это по первому тайму. Во 2-м мы играли с подавляющим преимуществом, имели моменты. Команда соперника 2 раза дошла до ворот. Игру, которую должны были выигрывать, мы, к сожалению, проиграли, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: Галактионов Ахмат Арсенал
Вчера, 21:23
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№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:26) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Григалаву нужно было удалять прямой красной (со спины захват рукой за горло Семёнова + толчок)
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: american boy (Вчера, 23:41) #
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maga456,
То есть удар по ногам от своего можно уже не упоминать? Ну по любому сердце, чё еще
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: maga456 Грозный (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
О чем речь? Мяч был отобран, атака Арсенала захлебнулась, рядом с Ивановым никого из соперников не было, при попытке отдать пас напарнику, подвела нога, повторяю, рядом никого не было из соперников. И вот когда Иванов начал оседать, подбегает этот "игрочишка" Комбаров не к Иванову - узнать что с ним, может, действительно, сердце схватило у человека, забирает спокойно лежащий мяч, убегает, как заяц, и после этого случился гол. Позор Комбарову!!!. Конечно, спорт есть спорт, и в них существуют определенные правила, но достойное поведение и на поле, и в жизни, никто не отменял. Достойным уступить не есть позор, а в данной ситуации, обидно, что такие, как Комбаров, пользуются игровыми моментами так подло.
Регистрация: 27.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: Shabnak (Вчера, 23:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нет принципов, а есть инструкции ФИФА. Игру останавливает судья
Регистрация: 28.01.2012 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Вчера, 22:11) #
  • -6
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Цитата: Black Fox
слишком много желающих изобразить травму, чтобы сорвать атаку противника

Да-да, помним аргентинское танго три тура тому назад


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartak СССР (Вчера, 21:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Терек только злее будет,это хорошо,а что касается правил фаир плей так читайте изменения в правилах,только судья принимает решение об остановке игры,все остальное не писанные правила и понятия
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:46) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Есть судья и у него есть и правила и ответственность. Хватит ныть уже. Там можно при любом голевом моменте своих херачить и требовать остановки игры.


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И глядя на позор-газон,
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Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 21:41) #
  • +7
  •  (11)

если бы его соперник срубил, тогда конечно. Но грозненцы сами облоховались, почему туляки им должны ещё мяч возвращать?
Всё корректно.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: american boy (Вчера, 21:40) #
  • +6
  •  (8)

Миша, а учинить драку после пропущенного гола - это тоже правило фаерплей? Или это правило не для всех?
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 21:29) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Почему команда соперника не уважает общие правила, что это такое?

это не правило, это рекомендация
слишком много желающих изобразить травму, чтобы сорвать атаку противника


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
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