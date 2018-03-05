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Матч "Амкар" - "Арсенал" перенесен из Перми в Уфу
Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации.
"В сентябре 2017 года после проведённых исследований газон стадиона "Звезда" был признан годным для проведения матчей, что подтвердил сертификат, полученный "Амкаром". Срок действия документа, выданного аккредитованной РФС лабораторией "Спорт Тест", истекает только в 2020-м.
Перед февральской кубковой игрой Пермь посетила комиссия РФС, давшая добро на проведение матча. Однако после игры на стадионе "Звезда" побывала ещё одна комиссия, и поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нём гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.
Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.
По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно.
Таким образом, назначенный на 9 марта матч 22 тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" состоится на резервном для нашего Клуба поля в Уфе на стадионе "Нефтяник". В самое ближайшее время мы сообщим всю необходимую информацию для любителей футбола, касающуюся этого переноса – "Амкар" планирует организацию выезда болельщиков, а также предоставление компенсации обладателям абонементов", - говорится на официальном сайте "Амкара".
"В сентябре 2017 года после проведённых исследований газон стадиона "Звезда" был признан годным для проведения матчей, что подтвердил сертификат, полученный "Амкаром". Срок действия документа, выданного аккредитованной РФС лабораторией "Спорт Тест", истекает только в 2020-м.
Перед февральской кубковой игрой Пермь посетила комиссия РФС, давшая добро на проведение матча. Однако после игры на стадионе "Звезда" побывала ещё одна комиссия, и поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нём гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.
Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.
По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно.
Таким образом, назначенный на 9 марта матч 22 тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" состоится на резервном для нашего Клуба поля в Уфе на стадионе "Нефтяник". В самое ближайшее время мы сообщим всю необходимую информацию для любителей футбола, касающуюся этого переноса – "Амкар" планирует организацию выезда болельщиков, а также предоставление компенсации обладателям абонементов", - говорится на официальном сайте "Амкара".
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