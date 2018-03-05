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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Президент "Амкара": я заинтересован, чтобы Резвухин и Маслов сохранили свои посты
Президент "Амкара" Геннадий Шилов после отставки главного тренера Гаджи Гаджиева заявил, что не хочет увольнения спортивного директора Дениса Маслова и генерального директора Игоря Резвухина, которые подали заявления об уходе.
"У меня есть 12 дней, я найду время и поговорю с Резвухиным и Масловым. Но я по-прежнему заинтересован, чтобы они сохранили свои посты. Думаю, поговорю с ними до конца текущей недели", – передает слова Шилова "СЭ".
"У меня есть 12 дней, я найду время и поговорю с Резвухиным и Масловым. Но я по-прежнему заинтересован, чтобы они сохранили свои посты. Думаю, поговорю с ними до конца текущей недели", – передает слова Шилова "СЭ".
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